Звезда "Женского квартала" растрогала сеть клипом, в котором показала маленького сына и мужа

Украинская певица, участница "Женского квартала" Вера Кекелия презентовала клип на новую песню "Люби мене". В нем она показала восьмимесячного сына Ивана и мужа Романа Дуду.

Соответствующее видео было опубликована на официальной YouTube-странице Кекелии. Артистка также заявила, что на написание композиции ее вдохновило творчество легендарной украинской поэтессы Лины Костенко (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Хочу поблагодарить Лину Костенко за ее творчество, за ее стихи, один из которых вдохновил меня на написание песни "Люби мене". Хочу поблагодарить свое прошлое и вселенную за то, что имею сейчас! На мой взгляд, ничего ценнее семьи в мире нет. Все переживания и неудачи воспринимаются очень просто, когда в руках держишь драгоценное – своих детей!" – прокомментировала Кекелия свою работу.

Вера Кекелия показала сына в новом клипе скриншот с видео

Вера Кекелия с мужем и сыном скриншот с видео

Вера Кекелия сняла мужа и сына в своем новом клипе скриншот с видео

К слову, режиссером видео выступила близкая подруга Кекелии и коллега по проекту "Женский Квартал" Марта Адамчук.

В сети пришли в восторг от новой видеоработы Кекелии. Пользователи отметили, что момент в клипе, где артистка показала своих мужа и сына – очень трогательный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Кекелия рассказала, как совмещает работу и материнство. А также призналась, готова ли она к еще одному ребенку.