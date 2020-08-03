Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками пикантным видео.

Так, на нем артистка позировала в одних лишь трусиках и с обнаженной грудью. Соответствующим роликом она поделилась на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сияй. Сияй. Если твое тело во тьме увижу не я. Сияй", – прокомментировала публикацию Никитина строчкой из песни.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного видео девушки и засыпали ее комплиментами.

Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео

Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео

Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео

Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина закрутила роман с коллегой из проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.