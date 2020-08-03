Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео
Звезда "Женского Квартала" показала голую грудь на камеру (фото - 1plus1.ua).
Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками пикантным видео.
Так, на нем артистка позировала в одних лишь трусиках и с обнаженной грудью. Соответствующим роликом она поделилась на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Сияй. Сияй. Если твое тело во тьме увижу не я. Сияй", – прокомментировала публикацию Никитина строчкой из песни.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного видео девушки и засыпали ее комплиментами.
Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео
Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео
Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео
Звезда "Женского Квартала" показала полностью голую грудь: опубликовано видео
s】【h】【i】【n】【e ....................................... "Сияй. Сияй. Если твоё тело Во тьме увижу не я. Сияй." ....................................... PS. Может хоть так вы запомните слова в этой песне😅 Вот ещё продолжение песни: "Для меня боль убитый мотив Я за тобой по пятам Ты от меня, но не улетай Просто сияй" ........................................... Не благодарите! Прекрасных выходных, мои хорошие💋 ....................................... А и ещё, я в топе!😂😂😂 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина закрутила роман с коллегой из проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.