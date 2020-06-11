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11 июня • обновлено в 14:21
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Звезда "Женского квартала" показала фигуру после родов. Фото

1.6т
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Украинская певица, участница "Женского квартала" Вера Кекелия впервые после родов показала фигуру.

Звезда юмористического проекта опубликовала фото в Instagram.

На фотографии молодая мама позирует в обтягивающем платье, которое подчеркивает ее идеальную талию и пышную грудь.

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram Веры Кекелии

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram Веры Кекелии

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram Веры Кекелии

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и наделали Вере комплиментов.

"Какая ты у нас хорошая", "Ты непревзойденная", – пишут поклонники актрисе.

Звезда "Женского квартала" показала фигуру после родов

скриншот из Instagram Веры Кекелии

Звезда "Женского квартала" показала фигуру после родов

скриншот из Instagram Веры Кекелии

Отметим, Вера Кекелия и ее муж впервые стали родителями 1 мая. Звезда "Женского квартала" родила сына, которого назвали Иваном.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Кекелия позировала обнаженной несмотря на беременность.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Место
Украина
Тег
Квартал 95
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