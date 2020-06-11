Звезда "Женского квартала" показала фигуру после родов. Фото

Украинская певица, участница "Женского квартала" Вера Кекелия впервые после родов показала фигуру.
Звезда юмористического проекта опубликовала фото в Instagram.
На фотографии молодая мама позирует в обтягивающем платье, которое подчеркивает ее идеальную талию и пышную грудь.
Вера Кекелия
Instagram Веры Кекелии
Вера Кекелия
Instagram Веры Кекелии
Вера Кекелия
Instagram Веры Кекелии
Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и наделали Вере комплиментов.
"Какая ты у нас хорошая", "Ты непревзойденная", – пишут поклонники актрисе.
скриншот из Instagram Веры Кекелии
скриншот из Instagram Веры Кекелии
Отметим, Вера Кекелия и ее муж впервые стали родителями 1 мая. Звезда "Женского квартала" родила сына, которого назвали Иваном.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Кекелия позировала обнаженной несмотря на беременность.
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