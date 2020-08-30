Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала топлес, находясь в реке. Интимную часть тела Никитина прикрыла руками.

"Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими?" – написала она.

Звезда "Женского Квартала" обнажилась для пикантной фотосессии (Instagram Екатерины Никитиной)

Отметим, что пикантный снимок Никитиной вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

"Очень красивая", "Огонь", "Воу, пушка, ракета", "Неожиданно", – написали люди.

Звезда "Женского Квартала" обнажилась для пикантной фотосессии

Звезда "Женского Квартала" обнажилась для пикантной фотосессии

Звезда "Женского Квартала" обнажилась для пикантной фотосессии

Звезда "Женского Квартала" обнажилась для пикантной фотосессии

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина закрутила роман с коллегой из проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.

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