Популярная американская актриса Роуз МакГоуэн, известная по роли Пейдж в культовом сериале "Зачарованные", завела роман с женщиной.

Так, актриса рассказала, что уже некоторое время встречается с девушкой по имени Сиенна, и отметила, что нашла в этих отношениях свое счастье. В этом Роуз призналась ведущему подкаста Shut Up Evan.

Роуз МакГоуэн Фото: spletnik.ru

"Многим людям комфортнее жить, нося ярлыки. Сейчас я нахожусь в отношениях с одной замечательной девушкой по имени Сиенна. Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю. Но я счастлива", –поделилась актриса.

Роуз МакГоуэн с девушкой Сиенной Фото: instagram/rosemcgowan

Также Роуз добавила, что чувствует себя рядом с Сиенной комфортно и спокойно, более того, звезда уже переехала к ней.

Сиенна Фото: instagram/sienberri

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская топ-модель и актриса Кара Делевинь поделилась пикантным фото со своей возлюбленной Эшли Бенсон и поздравила ее с днем рождения.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!