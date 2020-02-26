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26 февраля • обновлено в 18:19
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Звезда "Зачарованных" завела роман с женщиной: появились фото

2.3т
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Популярная американская актриса Роуз МакГоуэн, известная по роли Пейдж в культовом сериале "Зачарованные", завела роман с женщиной.

Так, актриса рассказала, что уже некоторое время встречается с девушкой по имени Сиенна, и отметила, что нашла в этих отношениях свое счастье. В этом Роуз призналась ведущему подкаста Shut Up Evan.

Роуз МакГоуэн

Роуз МакГоуэн

Фото: spletnik.ru

"Многим людям комфортнее жить, нося ярлыки. Сейчас я нахожусь в отношениях с одной замечательной девушкой по имени Сиенна. Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю. Но я счастлива", –поделилась актриса.

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Роуз МакГоуэн с девушкой Сиенной

Роуз МакГоуэн с девушкой Сиенной

Фото: instagram/rosemcgowan

Также Роуз добавила, что чувствует себя рядом с Сиенной комфортно и спокойно, более того, звезда уже переехала к ней.

Сиенна

Сиенна

Фото: instagram/sienberri

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская топ-модель и актриса Кара Делевинь поделилась пикантным фото со своей возлюбленной Эшли Бенсон и поздравила ее с днем рождения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Роуз МакГоун
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