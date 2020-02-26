Популярная американская актриса Роуз МакГоуэн, известная по роли Пейдж в культовом сериале "Зачарованные", завела роман с женщиной.
Так, актриса рассказала, что уже некоторое время встречается с девушкой по имени Сиенна, и отметила, что нашла в этих отношениях свое счастье. В этом Роуз призналась ведущему подкаста Shut Up Evan.
Роуз МакГоуэн
Фото: spletnik.ru
"Многим людям комфортнее жить, нося ярлыки. Сейчас я нахожусь в отношениях с одной замечательной девушкой по имени Сиенна. Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю. Но я счастлива", –поделилась актриса.
Роуз МакГоуэн с девушкой Сиенной
Фото: instagram/rosemcgowan
Также Роуз добавила, что чувствует себя рядом с Сиенной комфортно и спокойно, более того, звезда уже переехала к ней.
Сиенна
Фото: instagram/sienberri
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