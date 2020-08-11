Звезда "Зачарованных" начала терять волосы из-за перенесенного коронавируса

Ольга Веркалец Люди 18:10, 11.08.2020

47-летняя звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано, которая в апреле 2020 года переболела коронавирусом, поделилась последствиями COVID-19.

Так, актриса рассказала на своей странице в Instagram, что периодически у нее бывает тяжесть в груди. Также знаменитость опубликовала ролик, на котором расчесывает мокрые волосы и показывает большое количество прядей, которые выпали (видео смотрите ниже).

"Хотела показать, что COVID-19 делает с вашими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно", – подчеркнула Милано.

Ранее актриса рассказывала, что из-за болезни похудела на 4 килограмма и боялась, что "вот-вот умрет".

"Мне было плохо две недели. Никогда так не болела. Болело все. Обоняние пропало. На груди такое ощущение, что сидел слон. Не могла удержать в себе пищу. Были ужасные головные боли", – добавила Милано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую певицу Риту Дакоту, в которой с третьей попытки нашли коронавирус, срочно доставили в больницу.

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