Звезда "Ворониных" показала Клюева на последней съемке сериала. Видео
Российская актриса Екатерина Волкова показала видео последнего дня съемок "Ворониных" с коллегой по сериалу Борисом Клюевым. Оно было сделано в Сочи год назад.
Соответствующий ролик артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Волкова посвятила этот пост девятому дню со дня ухода из жизни Клюева (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Сегодня уже 9 дней, а как будто это было вчера... Наш последний съемочный день "Ворониных" в Сочи год назад. Дни проносятся с невероятной скоростью. В такие моменты особенно понимаешь, как важно тратить нашу жизнь на то, что по-настоящему важно для нас. Дарите близким как можно больше любви и не скупитесь на добрые слова", – отметила Волкова.
Напомним, что в популярном российском сериале "Воронины" Борис Клюев играл одну из главных ролей – Николая Петровича Воронина. Сериал впервые вышел на экраны в 2009 году на канале СТС. В 2019 году актеры и создатели сообщили о закрытии проекта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бориса Клюева похоронили 4 сентября на Троекуровском кладбище в Москве.
Причиной смерти актерастал рак легких, он скончался в возрасте 76 лет.
На смерть Клюева отреагировали многие его знаменитые коллеги по сериалу "Воронины" и другие артисты.
Также стало известно, какую последнюю роль сыграл Борис Клюев.