Звезда "Ворониных" показала Клюева на последней съемке сериала. Видео

Российская актриса Екатерина Волкова показала видео последнего дня съемок "Ворониных" с коллегой по сериалу Борисом Клюевым. Оно было сделано в Сочи год назад.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Волкова посвятила этот пост девятому дню со дня ухода из жизни Клюева (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня уже 9 дней, а как будто это было вчера... Наш последний съемочный день "Ворониных" в Сочи год назад. Дни проносятся с невероятной скоростью. В такие моменты особенно понимаешь, как важно тратить нашу жизнь на то, что по-настоящему важно для нас. Дарите близким как можно больше любви и не скупитесь на добрые слова", – отметила Волкова.

Екатерина Волкова и Борис Клюев (Instagram Екатерины Волковой)

Напомним, что в популярном российском сериале "Воронины" Борис Клюев играл одну из главных ролей – Николая Петровича Воронина. Сериал впервые вышел на экраны в 2009 году на канале СТС. В 2019 году актеры и создатели сообщили о закрытии проекта.

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