Звезда "Властелина колец" – один из первых знаменитостей, который вакцинировался от COVID-19
Британский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец" 81-летний Иэн МакКеллен стал первым из знаменитостей, который привился от коронавируса. По его словам, он очень рад этому и рекомендует всем вакцинироваться.
Актер заявил, что сама процедура проходит больно, но это стоит сделать для того, чтобы не подцепить вирус. Соответствующий пост МакКеллен опубликовал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Я бы посоветовал каждому вакцинироваться. Это полезно не только для себя, но и для всех остальных. Если у вас нет вируса – это помогает всем, не так ли?" – отметил мужчина.
Напомним, Иэн МакКеллен – это британский актер, лауреат премий "Золотой глобус" и "Тони", а также шести премий Лоренса Оливье. Номинант на премии "Оскар" и "Эмми".
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 декабря в Великобритании началась вакцинация от коронавируса (COVID-19)
Стало известно, что украинские ученые с израильскими коллегами будут вместе работать над созданием вакцины против COVID-19, разработку которой уже начал Израиль.
Что касается чисто украинской разработки, то главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что ее доклинические испытания показали хорошие результаты.
В конце октября 2020 года Степанов прогнозировал, что украинский препарат для прививки против коронавируса может появиться через год.
Напомним, что государственные гранты на разработку отечественной вакцины выиграли Львовский институт биологии клетки (10 млн грн) и Институт биохимии (3 млн грн).