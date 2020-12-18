Звезда "Властелина колец" – один из первых знаменитостей, который вакцинировался от COVID-19

София Ковнир Люди 15:00, 18.12.2020 Обновлено: 18:17, 18.12.2020

Британский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец" 81-летний Иэн МакКеллен стал первым из знаменитостей, который привился от коронавируса. По его словам, он очень рад этому и рекомендует всем вакцинироваться.

Актер заявил, что сама процедура проходит больно, но это стоит сделать для того, чтобы не подцепить вирус. Соответствующий пост МакКеллен опубликовал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я бы посоветовал каждому вакцинироваться. Это полезно не только для себя, но и для всех остальных. Если у вас нет вируса – это помогает всем, не так ли?" – отметил мужчина.

Иэн МакКеллен рекомендует всем вакцинироваться от коронавируса
Twitter NHS London

Напомним, Иэн МакКеллен – это британский актер, лауреат премий "Золотой глобус" и "Тони", а также шести премий Лоренса Оливье. Номинант на премии "Оскар" и "Эмми".

Иэн МакКеллен привился от коронавируса
Twitter NHS London

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Силовики России согласились помочь Беларуси во время протестов

Террористы на Донбассе ударили по артиллерии и ранили воина ВСУ – штаб ООС

В Черновицкой области застрелили мужчину, рубившего елку в лесу

Арестович попросил прощения за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ

Отрицавший COVID-19 "слуга" Камельчук заговорил о вреде проституции. Видео