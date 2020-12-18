Звезда 'Властелина колец' один из первых знаменитостей, который вакцинировался от COVID-19

Британский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец" 81-летний Иэн МакКеллен стал первым из знаменитостей, который привился от коронавируса. По его словам, он очень рад этому и рекомендует всем вакцинироваться.

Актер заявил, что сама процедура проходит больно, но это стоит сделать для того, чтобы не подцепить вирус. Соответствующий пост МакКеллен опубликовал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я бы посоветовал каждому вакцинироваться. Это полезно не только для себя, но и для всех остальных. Если у вас нет вируса – это помогает всем, не так ли?" – отметил мужчина.

Напомним, Иэн МакКеллен – это британский актер, лауреат премий "Золотой глобус" и "Тони", а также шести премий Лоренса Оливье. Номинант на премии "Оскар" и "Эмми".

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