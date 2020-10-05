Звезда "Від пацанки до панянки" впервые стала мамой. Фото

Участница реалити "Від пацанки до панянки" и первого сезона "Супермодель по-украински" (Новый канал) Влада Роговенко впервые стала мамой. Так, у звезды и ее возлюбленного Александра родился сын, которого они назвали Марком.

Подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба Нового канала. Отмечается, что схватки у Роговенко начались 5 октября в 12 часов дня. В больницу Владу повезла подруга Ольга, так как ее возлюбленный-моряк находится сейчас в рейсе. К слову, девушки не сразу отправились в роддом, а по дороге "заскочили" на почту.

"С утра я еще успела рубашку себе погладить, стирку забросить, заехать на почту, потому что мне пришло очень много посылок. Только потом отправилась в роддом... и успели! Схватки – непередаваемые ощущения. Когда все началось, я не понимала, как мне это пережить", – рассказала Влада.

Влада Роговенко впервые стала мамой Instagram Влады Роговенко

Роговенко также отметила, что большую часть схваток она просто проспала.

"Половину схваток я проспала, даже не обратила внимания – ну, тянет живот и тянет, не смертельно же... Когда схватки усилились, стало невыносимо больно. В больнице орала, как сумасшедшая, пока не сделали эпидуральную анестезию. Благодаря ей немного пришла в себя, а то все как в тумане было", – подытожила Влада.

Влада Роговенко впервые стала мамой Instagram Влады Роговенко

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, участница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Алина Шевченко по прозвищу "ДвеЗвезды" родила первенца. Сын девушки Никита появился на свет утром 15 сентября.