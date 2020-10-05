Звезда "Від пацанки до панянки" впервые стала мамой. Фото

Участница реалити "Від пацанки до панянки" и первого сезона "Супермодель по-украински" (Новый канал) Влада Роговенко впервые стала мамой. Так, у звезды и ее возлюбленного Александра родился сын, которого они назвали Марком.

Подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба Нового канала. Отмечается, что схватки у Роговенко начались 5 октября в 12 часов дня. В больницу Владу повезла подруга Ольга, так как ее возлюбленный-моряк находится сейчас в рейсе. К слову, девушки не сразу отправились в роддом, а по дороге "заскочили" на почту.

"С утра я еще успела рубашку себе погладить, стирку забросить, заехать на почту, потому что мне пришло очень много посылок. Только потом отправилась в роддом... и успели! Схватки – непередаваемые ощущения. Когда все началось, я не понимала, как мне это пережить", – рассказала Влада.

Роговенко также отметила, что большую часть схваток она просто проспала.

"Половину схваток я проспала, даже не обратила внимания – ну, тянет живот и тянет, не смертельно же... Когда схватки усилились, стало невыносимо больно. В больнице орала, как сумасшедшая, пока не сделали эпидуральную анестезию. Благодаря ей немного пришла в себя, а то все как в тумане было", – подытожила Влада.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, участница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Алина Шевченко по прозвищу "ДвеЗвезды" родила первенца. Сын девушки Никита появился на свет утром 15 сентября.