Звезда "Від пацанки до панянки" родила первенца. Фото

Участница первого сезона реалити "Від пацанки до панянки" и героиня сериалити "Пацанки. Нове життя" Людмила Понзель по прозвищу "БДСМ" родила первенца.

Девочка появилась на свет 20 августа в одном из роддомов. Радостной новостью Людмила поделилась с поклонниками на своей странице Instagram (фото смотрите ниже).

"С днем рождения, наша звездочка. Я тебя так долго ждала, как это было трудно, но мы с тобой справились. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива", – написала Понзель.

Людмила Понзель родила девочку Instagram Людмилы Понзель

Поклонники поздравили девушку с пополнением в семье и пожелали новорожденной крепкого здоровья.

"Помню, как Люда в шоу плакала и говорила, что хочет маленького бейбика. Наконец ее мечта осуществилась. Счастья вам", "Поздравляю, пусть растет здоровенькая маме и папе на радость", "С днем рождения, наша девочка", – написали в комментариях.

В сети пожелали счастья и здоровья новорожденной Instagram Людмилы Понзель

Поклонники поздравили Людмилу с рождением дочери Instagram Людмилы Понзель

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко впервые стала мамой. Первенца она родила в Майами, США.