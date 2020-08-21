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Звезда "Від пацанки до панянки" родила первенца. Фото

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
5,4 т.
Людмила Понзель родила первенца

Людмила Понзель родила девочку.

Участница первого сезона реалити "Від пацанки до панянки" и героиня сериалити "Пацанки. Нове життя" Людмила Понзель по прозвищу "БДСМ" родила первенца.

Девочка появилась на свет 20 августа в одном из роддомов. Радостной новостью Людмила поделилась с поклонниками на своей странице Instagram (фото смотрите ниже).

"С днем рождения, наша звездочка. Я тебя так долго ждала, как это было трудно, но мы с тобой справились. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива", – написала Понзель.

Людмила Понзель родила девочку

Людмила Понзель родила девочку Instagram Людмилы Понзель

Поклонники поздравили девушку с пополнением в семье и пожелали новорожденной крепкого здоровья.

"Помню, как Люда в шоу плакала и говорила, что хочет маленького бейбика. Наконец ее мечта осуществилась. Счастья вам", "Поздравляю, пусть растет здоровенькая маме и папе на радость", "С днем рождения, наша девочка", – написали в комментариях.

В сети пожелали счастья и здоровья новорожденной

В сети пожелали счастья и здоровья новорожденной Instagram Людмилы Понзель

Поклонники поздравили Людмилу с рождением дочери

Поклонники поздравили Людмилу с рождением дочери Instagram Людмилы Понзель

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко впервые стала мамой. Первенца она родила в Майами, США.

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