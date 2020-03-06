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6 марта • обновлено в 09:04
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Звезда "Великолепного века" засветила голую грудь на публике

6.7т
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Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли вышла в свет в прозрачном платье, под которое не надела белье.

Видео с мероприятия поделилась на личной странице в Instagram сама знаменитость.

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли

Getty

Так, можно заметить, что для светского выхода в Доминикане актриса выбрала роскошный наряд нежно-розового оттенка от бренда Lana Mueller.

Пикантной деталью наряда стал прозрачный верх, под который Мерьем не надела белье. Голую грудь Узерли прикрывала лишь декоративная вышивка на платье в виде разноцветных цветов.

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер засветила сексуальную фигуру в прозрачном платье, прикрыв грудь руками.

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Автор
Анна Михно
Место
Германия
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Harley Topper
Harley Topper
Ну нормальная там грудь для ее возраста, че стесняться
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