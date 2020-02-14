Звезда "Великолепного века" рассказал о семейной трагедии из-за рака

Тесть звезды "Великолепного века" Бурака Озчивита умер от рака. Отец его жены Фахрие Эвджен скончался в больнице 12 февраля.

Мужчине поставили диагноз около двух лет назад. Рост опухоли прогрессировал, поэтому ему пришлось удалить часть желудка, пишет Sabah.

В последние дни жизни состояние Рамазана резко ухудшилось. Пока неизвестно, где и когда пройдут похороны. Члены семьи Эвджен еще не подтвердили печальную новость.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 46-летняя актриса Шэннен Доэрти, которая два года боролась с раком молочной железы, показала, как лысела во время болезни.

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