Звезда "Великолепного века" показала фото 25-летней давности: как изменилась актриса

Немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась с поклонниками архивной фотографией.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Она сравнила два своих портретных фото: на первом ей всего 12 лет, на втором – 37 лет (снимок смотрите ниже).

Звезда "Величественный века" показала фото 25-летней давности Instagram @meryemuzerlimeryem

Архивный снимок вызвал бурную реакцию у поклонников. В частности, в комментариях пользователи начали обсуждать внешний вид Узерли. Они отметили, что актриса почти не изменилась, а стала только красивее.

"С годами только лучше!", "Не меняешься!", "Очень красивая", "Шикарная", "Моя султанка самая красивая", – написали в комментариях.

Instagram @meryemuzerlimeryem скриншот комментариев

Instagram @meryemuzerlimeryem скриншот комментариев

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