Звезда "Великолепного века" показала фото 25-летней давности: как изменилась актриса
Немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась с поклонниками архивной фотографией.
Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Она сравнила два своих портретных фото: на первом ей всего 12 лет, на втором – 37 лет (снимок смотрите ниже).
Архивный снимок вызвал бурную реакцию у поклонников. В частности, в комментариях пользователи начали обсуждать внешний вид Узерли. Они отметили, что актриса почти не изменилась, а стала только красивее.
"С годами только лучше!", "Не меняешься!", "Очень красивая", "Шикарная", "Моя султанка самая красивая", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий актер Озан Гювен, сыгравший в сериале "Великолепного века", избил свою жену. Артисту грозит 13 лет лишения свободы.