Звезда "Великолепного века" показала фото 25-летней давности: как изменилась актриса

Ольга Веркалец Люди 10:54, 3.08.2020

Немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась с поклонниками архивной фотографией.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Она сравнила два своих портретных фото: на первом ей всего 12 лет, на втором – 37 лет (снимок смотрите ниже).

Звезда "Величественный века" показала фото 25-летней давности
Instagram @meryemuzerlimeryem

Архивный снимок вызвал бурную реакцию у поклонников. В частности, в комментариях пользователи начали обсуждать внешний вид Узерли. Они отметили, что актриса почти не изменилась, а стала только красивее.

"С годами только лучше!", "Не меняешься!", "Очень красивая", "Шикарная", "Моя султанка самая красивая", – написали в комментариях.

Instagram @meryemuzerlimeryem
скриншот комментариев
Instagram @meryemuzerlimeryem
скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий актер Озан Гювен, сыгравший в сериале "Великолепного века", избил свою жену. Артисту грозит 13 лет лишения свободы.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: Луговая рассказала о состоянии сына

На Львовщине от COVID-19 умер руководитель Центра первичной медпомощи

В ВОЗ призвали готовиться к затяжной пандемии коронавируса

Комбриг ВСУ указал на особую "миссию" Гиркина для России

Хотел как в Швейцарии: у Зеленского пояснили, почему президент переехал на государственную дачу