Звезда "Великолепного века" оскандалился с избиением жены: грозит 13 лет тюрьмы

Турецкий актер Озан Гювен, сыгравший в сериале "Великолепный век" избил свою супругу. Артисту грозит 13 лет лишения свободы.

По информации источника, неприятный инцидент произошел из-за семейного конфликта. Тогда актер вместе с избранницей Дениз Булутсуз ужинал в одном из турецких ресторанов. Об этом сообщает RusTurkey.com.

Во время ужина между парой возникла ссора, в результате которой артист набросился на Булутсуз с кулаками. По словам потерпевшей, издевательства продолжались около часа. Когда Дениз удалось сбежать, она зафиксировала побои и обратилась за помощью в полицию. Следователи возбудили против актера уголовное дело, обвиняя его в причинении умышленных телесных повреждений, а также а удерживании человека против воли и оскорблениях.

Озан Гювен в сериале "Великолепный век" Комсомольская правда

"Судебно-медицинское заключение Дениз Булусуз было принято во внимание. Дело не ограничивается только телесными повреждениями", – говорится в заключении.

Сам актер отрицает факт избиения и настаивает на том, что бывшая возлюбленная его оклеветала. Гювен утверждает, что во время скандала он заявил, что уходит от избранницы. Девушке это якобы не понравилось и она сама нанесла себе увечья, чтобы испортить ему репутацию и карьеру. Мужчина подал встречный иск против Дениз Булутсуз.

Гювен и Булутсуз были вместе несколько лет. До этого актер состоял в браке с режиссером Тюркан Дерьей. Пара развелась в 2010 году. У экс-супругов есть сын Али.

Как сообщал OBOZREVATEL, друзья российского актера Михаила Ефремова, который в начале июня устроил смертельное ДТП в Москве, раскрыли неприятную правду о его личной жизни. По их словам, артист часто бил своих жен, а также имел множество любовниц, которые тоже терпели рукоприкладство.