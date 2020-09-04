Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли беременна во второй раз
Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли ждет второго ребенка.
Об этом сообщило издание Sozcu. По словам инсайдеров, 37-летняя знаменитость сейчас находится на пятом месяце беременности.
"Пятый месяц беременности... По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе... У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестренку. Бережем свою семью", – призналась Мерьем.
Имя отца ребенка звезда пока не называет. Напомним, что у Мерьем Узерли уже есть дочка Лара от первых отношений с Джаном Атешем, которая родилась в 2014 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли вышла в свет в прозрачном платье, под которое не надела белье.