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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли беременна во второй раз

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,5 т.
Звезда 'Великолепного века' Мерьем Узерли беременна во второй раз

Звезда "Великолепного века" беременна во второй раз (Instagram Мерьем Узерли ).

Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли ждет второго ребенка.

Об этом сообщило издание Sozcu. По словам инсайдеров, 37-летняя знаменитость сейчас находится на пятом месяце беременности.

"Пятый месяц беременности... По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе... У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестренку. Бережем свою семью", – призналась Мерьем.

Звезда "Великолепного века" беременна во второй раз (Instagram Мерьем Узерли )

Звезда "Великолепного века" беременна во второй раз (Instagram Мерьем Узерли )

Имя отца ребенка звезда пока не называет. Напомним, что у Мерьем Узерли уже есть дочка Лара от первых отношений с Джаном Атешем, которая родилась в 2014 году.

Мерьем Узерли с дочерью Ларой (Instagram Мерьем Узерли )

Мерьем Узерли с дочерью Ларой (Instagram Мерьем Узерли )

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли вышла в свет в прозрачном платье, под которое не надела белье.

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