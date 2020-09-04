Звезда 'Великолепного века' Мерьем Узерли беременна во второй раз

Звезда "Великолепного века" беременна во второй раз (Instagram Мерьем Узерли ).
Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли ждет второго ребенка.
Об этом сообщило издание Sozcu. По словам инсайдеров, 37-летняя знаменитость сейчас находится на пятом месяце беременности.
"Пятый месяц беременности... По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе... У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестренку. Бережем свою семью", – призналась Мерьем.
Звезда "Великолепного века" беременна во второй раз (Instagram Мерьем Узерли )
Имя отца ребенка звезда пока не называет. Напомним, что у Мерьем Узерли уже есть дочка Лара от первых отношений с Джаном Атешем, которая родилась в 2014 году.
Мерьем Узерли с дочерью Ларой (Instagram Мерьем Узерли )
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли вышла в свет в прозрачном платье, под которое не надела белье.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!