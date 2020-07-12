Звезда "Великого Гэтсби" заразился коронавирусом

Индийский актер и звезда Болливуда Амитабх Баччан, сыгравший персонажа Мейера Вольфшейма в знаменитом фильме "Великий Гэтсби" режиссера База Лурмана, заразился коронавирусом.

Актера госпитализировали с положительным результатом теста на COVID-19. Позднее стало известно, что коронавирусом заразился и его сын, популярный индийский актер Абхишек Баччан. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Twitter

Болезнь протекает в легкой форме. Семья актера и весь персонал пройдут тестирование на COVID-19. Баччан-старший также попросил сдать анализы на инфекцию всех, кто контактировал с ним последние 10 дней.

Амитабх Баччан – один из самых известных актеров Болливуда, сыгравший более чем в 180 фильмах. Кроме того, он на протяжении четырнадцати лет вел индийскую версию телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" и выступает послом доброй воли ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Глава государства в эфире местного телевидения лично сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.