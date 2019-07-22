Звезда "Вечернего Урганта" тайно женился: кто его избранница

Один из ведущих шоу "Вечерний Ургант" 40-летний Дмитрий Хрусталев тайно женился на своей возлюбленной — 29-летней певице, участнице проекта "Хочу в "ВИА Гру" Марие Гончарук.

О романе артистов стало известно еще два года назад, сообщает "Экспресс газета".

Мария Гончарук и Дмитрий Хрусталев "Домашний Очаг"

По словам коллег Хрусталева, в отношениях пары царит романтика, мужчина одаривает возлюбленную, делает ей сюрпризы, а еще они постоянно путешествуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая украинский музыкант Потап нарушил молчание по поводу своей свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви своей коллеге Насте Каменских. Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях. Позже появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.

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