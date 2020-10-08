Звезда "Вар'яти-шоу" Жогло впервые стал отцом

У актера юмористического проекта "Вар'яти-шоу" (Новый канал) и кума Сергея Притулы Владимира Жогло родился сын.

Первенец появился на свет во вторник, 6 октября, однако известно об этом стало спустя сутки. Мальчик родился во Львове, сообщила пресс-служба Нового канала.

"У нас появился долгожданный член семьи. Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой. Теперь у меня два богатыря. Благодарю Бога, что так любит меня и послал такое сокровище, без которого теперь не могу ни секунды. Спасибо мужу за любовь, поддержку и сына. Вы в моей жизни самые дорогие. Люблю вас очень", – трогательно высказалась супруга Жогло Ирина.

Владимир Жогло впервые стал отцом. Facebook Ирины Жогло

Отметим, Владимир и Ирина пока не разглашают имя сына. Актер "Вар'яти-шоу" отметил, что они выбирали из нескольких вариантов.

"Назову вам три имени: Орест, Остап и Ярослав. Одно из них мы выбрали для сына. А вот какое, узнаете после крещения ребенка", – заинтриговал Жогло.

У Владимира Жогло родился сын. Facebook Ирины Жогло

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что семья Владимира Жогло ожидает пополнения, стало известно в июне 2020 года, спустя месяц после их с Ириной свадьбы. Сам комик рассказывал, что хочет большую семью с тремя детьми.