Звезда "Универа" засветила огромную грудь: фанаты в восторге

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова впечатлила поклонников откровенным нарядом.
На своей странице в Instagram она обнародовала снимки, сделанные на мероприятии в Париже, где актриса сверкнула пышной грудью.
"Это был прекрасный вечер в Париже. Комбинезон от MA YA", – прокомментировала Кожевникова под фотографиями.
Мария Кожевникова с глубоким декольте
instagram/mkozhevnikova
В частности, она позировала в комбинезоне нежного розового цвета с очень глубоким декольте, которое обнажило пышную грудь актрисы. Поклонники были в восторге от стильного образа.
"Прекрасна", "Очаровательна", "Очень нежно и женственно", "Шикарные", "Очень приятно на Вас смотреть", "Красавица, умница, и прекрасная девушка", "Настоящая королева! Прям богиня", "Оденься! Муж где?!", "Вы прекрасно выглядите", – написали в комментариях.
Мария Кожевникова засветила грудь в Париже
instagram/mkozhevnikova
Мария Кожевникова - глубокое декольте
instagram/mkozhevnikova
Кожевникова с глубоким декольте сверкнула грудью
instagram/mkozhevnikova
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кожевникова возмутилась поведением мужчин, которые отказались поменяться с ней местами в поезде.
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