Звезда "Универа" засветила огромную грудь: фанаты в восторге

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова впечатлила поклонников откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram она обнародовала снимки, сделанные на мероприятии в Париже, где актриса сверкнула пышной грудью.

"Это был прекрасный вечер в Париже. Комбинезон от MA YA", – прокомментировала Кожевникова под фотографиями.

Мария Кожевникова с глубоким декольте instagram/mkozhevnikova

В частности, она позировала в комбинезоне нежного розового цвета с очень глубоким декольте, которое обнажило пышную грудь актрисы. Поклонники были в восторге от стильного образа.

"Прекрасна", "Очаровательна", "Очень нежно и женственно", "Шикарные", "Очень приятно на Вас смотреть", "Красавица, умница, и прекрасная девушка", "Настоящая королева! Прям богиня", "Оденься! Муж где?!", "Вы прекрасно выглядите", – написали в комментариях.

Мария Кожевникова засветила грудь в Париже instagram/mkozhevnikova

Мария Кожевникова - глубокое декольте instagram/mkozhevnikova

Кожевникова с глубоким декольте сверкнула грудью instagram/mkozhevnikova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кожевникова возмутилась поведением мужчин, которые отказались поменяться с ней местами в поезде.

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