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1 октября • обновлено в 16:26
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Звезда "Универа" засветила огромную грудь: фанаты в восторге

1.8т Читать материал на украинском

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова впечатлила поклонников откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram она обнародовала снимки, сделанные на мероприятии в Париже, где актриса сверкнула пышной грудью.

"Это был прекрасный вечер в Париже. Комбинезон от MA YA", – прокомментировала Кожевникова под фотографиями.

Мария Кожевникова с глубоким декольте

Мария Кожевникова с глубоким декольте

instagram/mkozhevnikova

Новости
51-летняя российская актриса засветила грудь в пикантной фотосессии

В частности, она позировала в комбинезоне нежного розового цвета с очень глубоким декольте, которое обнажило пышную грудь актрисы. Поклонники были в восторге от стильного образа.

"Прекрасна", "Очаровательна", "Очень нежно и женственно", "Шикарные", "Очень приятно на Вас смотреть", "Красавица, умница, и прекрасная девушка", "Настоящая королева! Прям богиня", "Оденься! Муж где?!", "Вы прекрасно выглядите", – написали в комментариях.

Мария Кожевникова засветила грудь в Париже

Мария Кожевникова засветила грудь в Париже

instagram/mkozhevnikova

Мария Кожевникова - глубокое декольте

Мария Кожевникова - глубокое декольте

instagram/mkozhevnikova

Кожевникова с глубоким декольте сверкнула грудью

Кожевникова с глубоким декольте сверкнула грудью

instagram/mkozhevnikova

Звезда "Универа" засветила огромную грудь: фанаты в восторге
Звезда "Универа" засветила огромную грудь: фанаты в восторге
Звезда "Универа" засветила огромную грудь: фанаты в восторге

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кожевникова возмутилась поведением мужчин, которые отказались поменяться с ней местами в поезде.

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Персона
Мария Кожевникова
Место
Франция Париж
Теги
шоу-бизнес Красота Мода
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Дудко Олег
Дудко Олег
Где там огромная?
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