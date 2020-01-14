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14 января • обновлено в 04:22
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Звезда ''Универа'' празднует день рождения: как он изменился

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Российский комик и актер, звезда сериала "Универ" Станислав Ярушин во вторник,14 января, отмечает свой день рождения.

Так, знаменитости исполняется 39 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как он изменился.

Станислав Ярушин

Станислав Ярушин

Фото: instagram/yarushinstanislav

Станислав Ярушин родился 14 января 1981 года в Челябинске. Он профессионально занимался хоккеем до 17-летнего возраста. Параллельно со спортом в его жизни в школьные годы появился КВН. С 10-го класса Стас играл в школьной лиге в команде "Бамбарбия киргуду". Также в школе играл в театральных постановках.

Станислав Ярушин

Станислав Ярушин

Фото: stuki-druki.com

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После окончания школы Ярушин поступил в Челябинский государственный агроинженерный университет. Там его вновь позвали в КВН — как вокалиста. Сначала он выступал за местную команду КВН "Линия отрыва", затем оказался в сборной команде КВН Челябинска "Земляки". Они вскоре объединились с КВНщиками из Магнитогорского государственного педагогического института в единую команду под названием "Уездный город".

Станислав Ярушин в составе команды "Уездный город"

Станислав Ярушин в составе команды "Уездный город"

Фото: instagram/yarushinstanislav

Станислав Ярушин в составе команды "Уездный город"

Станислав Ярушин в составе команды "Уездный город"

Фото: stuki-druki.com

В 2001–2002 годах команда "Уездный город", в которой участвовал Станислав, стала мегапопулярной. Они много гастролировали по России. В ее составе Ярушин в 2002 году стал чемпионом Высшей лиги КВН, в 2004 году — обладателем Летнего кубка КВН. С 2004-го по 2007-й год он уже был участником челябинской команды КВН "Лица уральской национальности (ЛУНа)". В ее составе провел четыре сезона: один в Премьер-лиге и три сезона — в Высшей лиге. В 2006 году "ЛУНа" в финале Высшей лиги КВН заняла второе место.

Ярушин в составе команды "Лица уральской национальности (ЛУНа)"

Ярушин в составе команды "Лица уральской национальности (ЛУНа)"

Фото: instagram/yarushinstanislav

Далее он попал в телевизионные проекты канала СТС. Работал как актер, ведущий, сценарист, режиссер, постановщик трюков. Принял участие в проектах "Исчезнувший", "Большой город", "Цвет нации", "Все по-нашему!". Широкую известность и популярность Стасу принес ситком "Универ" и его продолжение "Универ. Новая общага", где он снялся в роли Антона Мартынова, сына олигарха.

Станислав Ярушин и Настасья Самбурская в сериале "Универ. Новая общага"

Станислав Ярушин и Настасья Самбурская в сериале "Универ. Новая общага"

Фото: stuki-druki.com

Станислав Ярушин в сериале "Универ. Новая общага"

Станислав Ярушин в сериале "Универ. Новая общага"

Фото: stuki-druki.com

В 2016 году снялся в эпизоде у режиссера Анджея Бартковяка в совместном американо-русском фильме "Максимальный удар". В мае 2016 года у Ярушина вышел дебютный альбом "Об этом". Далее один за другим стали выходить и другие альбомы. В 2017-м он снялся в комедии "Zомбоящик". А в 2018 году стал ведущим интернет-шоу "Ночной Контакт".

Станислав Ярушин на премьере "Zомбоящика"

Станислав Ярушин на премьере "Zомбоящика"

Фото: peopletalk.ru

Станислав Ярушин

Станислав Ярушин

Фото: instagram/yarushinstanislav

Станислав Ярушин

Станислав Ярушин

Фото: instagram/yarushinstanislav

Станислав Ярушин

Станислав Ярушин

Фото: instagram/yarushinstanislav

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Станислав Ярушин пополнил ряды преступников в базе украинского центра "Миротворец". Ему приписали сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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