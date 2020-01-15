Звезда "Универа" показала голую грудь и ягодицы на пикантных фото

Российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Наталья Рудова снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца Maxim.
Так, один из пикантных снимков, который стал обложкой журнала, она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Рудова позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую "пятую точку".
Наталья Рудова
Фото: instagram/rudovanata
Наталья Рудова на обложке журнала Maxim
Фото: instagram/rudovanata
Также на сайте мужского глянца опубликовали и другой кадр. На нем актриса позировала с голой грудью, прикрыв ее руками.
Наталья Рудова в пикантной фотосессии
Фото: maximonline.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич показала фанатам эротическое фото, на котором позировала топлес.
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