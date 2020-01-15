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15 января • обновлено в 04:44
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Звезда "Универа" показала голую грудь и ягодицы на пикантных фото

1.2т
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Российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Наталья Рудова снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца Maxim.

Так, один из пикантных снимков, который стал обложкой журнала, она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Рудова позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую "пятую точку".

Наталья Рудова

Наталья Рудова

Фото: instagram/rudovanata

Наталья Рудова на обложке журнала Maxim

Наталья Рудова на обложке журнала Maxim

Фото: instagram/rudovanata

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Также на сайте мужского глянца опубликовали и другой кадр. На нем актриса позировала с голой грудью, прикрыв ее руками.

Наталья Рудова в пикантной фотосессии

Наталья Рудова в пикантной фотосессии

Фото: maximonline.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич показала фанатам эротическое фото, на котором позировала топлес.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Наталья Рудова
Место
Россия
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