"Избили?" Кожевникова напугала поклонников синяком под глазом

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова напугала поклонников, опубликовав фото с синяком под глазом.
Так, соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram. "А как проходит Ваша самоизоляция?!" – обратилась Кожевникова к подписчикам.
Мария Кожевникова
Фото: instagram/mkozhevnikova
Мария Кожевникова
Фото: instagram/mkozhevnikova
Встревоженные поклонники принялись гадать, что же случилось со звездой. Кто-то предположил, что она стала жертвой домашнего насилия. Однако нашлись и те, которые заподозрили, что это была запоздалая первоапрельская шутка.
"Это не розыгрыш, это реальность", – многозначительно ответила Кожевникова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Кожевникова рассказала о болезни сына Василия.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.