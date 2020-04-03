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3 апреля • обновлено в 17:58
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Звезда Универа Кожевникова показала синяк под глазом и напугала сеть

1.3т
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Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова напугала поклонников, опубликовав фото с синяком под глазом.

Так, соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram. "А как проходит Ваша самоизоляция?!" – обратилась Кожевникова к подписчикам.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова

Фото: instagram/mkozhevnikova

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова

Фото: instagram/mkozhevnikova

Встревоженные поклонники принялись гадать, что же случилось со звездой. Кто-то предположил, что она стала жертвой домашнего насилия. Однако нашлись и те, которые заподозрили, что это была запоздалая первоапрельская шутка.

"Это не розыгрыш, это реальность", – многозначительно ответила Кожевникова.

"Избили?" Кожевникова напугала поклонников синяком под глазом
"Избили?" Кожевникова напугала поклонников синяком под глазом
"Избили?" Кожевникова напугала поклонников синяком под глазом
"Избили?" Кожевникова напугала поклонников синяком под глазом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Кожевникова рассказала о болезни сына Василия.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Мария Кожевникова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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