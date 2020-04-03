"Избили?" Кожевникова напугала поклонников синяком под глазом

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова напугала поклонников, опубликовав фото с синяком под глазом.

Так, соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram. "А как проходит Ваша самоизоляция?!" – обратилась Кожевникова к подписчикам.

Мария Кожевникова Фото: instagram/mkozhevnikova

Мария Кожевникова Фото: instagram/mkozhevnikova

Встревоженные поклонники принялись гадать, что же случилось со звездой. Кто-то предположил, что она стала жертвой домашнего насилия. Однако нашлись и те, которые заподозрили, что это была запоздалая первоапрельская шутка.

"Это не розыгрыш, это реальность", – многозначительно ответила Кожевникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Кожевникова рассказала о болезни сына Василия.

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