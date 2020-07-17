Звезда украинского реалити кардинально изменилась после пластики: как выглядит сейчас

Участница второго сезона "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Шер-Марина, которая раньше была мужчиной и сделала операцию по смене пола, кардинально изменила внешность после пластики.

Снимки девушки на личной странице в Instagram спровоцировали ажиотаж среди ее поклонников. Сама же звезда отметила, что за последнее время неоднократно ложилась под нож хирурга: увеличивала грудь, делала липоскульптурирование фигуры и меняла черты лица. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

Марина-Шер до и после пластики Instagram Марины-Шер

"Я рада, что живу в XXI веке. Если хочешь красивое тело – можешь пойти или в спортзал, или как я – к пластическому хирургу. Не хочешь готовить, заказывай любую еду или нанимай повара. А если лень делать макияж, то всегда есть фотошоп", – поделилась участница реалити.

Марина-Шер до пластики Instagram Марины-Шер

Отметим, такие изменения "пацанки" понравились далеко не всем ее поклонникам. Некоторые отметили, что Шер-Марина стала слишком худой, а ее новую внешность многие назвали "слишком типичной".

Instagram Марины-Шер

Instagram Марины-Шер

Instagram Марины-Шер

Instagram Марины-Шер

Как изменилась звезда реалити "Від пацанки до панянки" после пластики:

Как изменилась участница реалити после пластики Instagram Марины-Шер

Участница реалити "Від пацанки до панянки" после пластики Instagram Марины-Шер

Марина-Шер после пластики Instagram Марины-Шер

Марина-Шер после пластической операции Instagram Марины-Шер

Марина-Шер после пластической операции Instagram Марины-Шер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур сделала неожиданное признание о своей сексуальной ориентации.