Звезда украинских сериалов Юлия Першута отмечает 30-летие: пикантные фото актрисы

Популярная украинская актриса Юлия Першута 6 мая отмечает свой день рождения. Знаменитости исполняется 30 лет.
Актриса дебютировала в кино лишь три года назад, однако за это время Юлия успела сняться в более чем 20 картинах. В день рождения знаменитости OBOZREVATEL предлагает увидеть пикантные фото артистки.
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
Юлия Першута родилась 6 мая в 1990 году в Киеве. Будущая актриса закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. После чего девушка работала в академическом театре драмы и комедии на левом береге Днепра в Киеве.
С 2016 года Першута работает в трупе Нового драматического театра на Печерске.
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
Кроме того, актриса часто снимается в кино. Особенно активным по количеству ролей выдался 2018 год – тогда Юлия снялась в 11 фильмах, среди которых "Трое в лабиринте", "Обман", "Новогодний ангел", "Верить и ждать".
В 2019 году Першута появилась в сериалах "На твоей стороне" и "Тайна Марии".
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
Юлия Першута
Instagram @juliapershuta
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