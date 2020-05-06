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6 мая • обновлено в 06:21
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Звезда украинских сериалов Юлия Першута отмечает 30-летие: пикантные фото актрисы

2.8т
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Популярная украинская актриса Юлия Першута 6 мая отмечает свой день рождения. Знаменитости исполняется 30 лет.

Актриса дебютировала в кино лишь три года назад, однако за это время Юлия успела сняться в более чем 20 картинах. В день рождения знаменитости OBOZREVATEL предлагает увидеть пикантные фото артистки.

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Юлия Першута родилась 6 мая в 1990 году в Киеве. Будущая актриса закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. После чего девушка работала в академическом театре драмы и комедии на левом береге Днепра в Киеве.

С 2016 года Першута работает в трупе Нового драматического театра на Печерске.

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Кроме того, актриса часто снимается в кино. Особенно активным по количеству ролей выдался 2018 год – тогда Юлия снялась в 11 фильмах, среди которых "Трое в лабиринте", "Обман", "Новогодний ангел", "Верить и ждать".

В 2019 году Першута появилась в сериалах "На твоей стороне" и "Тайна Марии".

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Юлия Першута

Юлия Першута

Instagram @juliapershuta

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие новые сериалы покажут на украинском ТВ в мае.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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