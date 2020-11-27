Звезда ТВ Надежда Матвеева рассказала, как 14 лет страдала от домашнего насилия

Украинская ведущая Надежда Матвеева заявила, что в течение 14 лет была жертвой домашнего насилия со стороны своего отца. Причина тому – алкогольная зависимость мужчины.

Такими подробностями знаменитость поделилась на личной странице в Facebook, прикрепив к публикации свое детское фото. По словам Матвеевой, она всегда надеялась, что папа перестанет возвращаться домой пьяным и больше не будет криков, скандалов, страха, что ударит маму. Однако мужчина так и не образумился, ведь, как отметила ведущая, алкоголизм постепенно "убил в нем и чувства и личность".

"14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства и личность. На этом детском фото я похожа на него и искренне надеюсь, что вот-вот папа перестанет возвращаться домой пьяным и не будет криков, скандалов и жуткого страха, что он ударит маму..." – написала ведущая.

Матвеева также добавила, что когда ее мама обращалась за помощью в милицию, то получала отказ, так как не было "прямой угрозы для жизни". Заявление женщины о разводе суд также отклонял, мотивируя тем, что нужно "беречь ячейку советского общества".

Ведущая отметила, что рассказала свою историю, чтобы принять участие в 16-дневной международной акции против гендерно обусловленного насилия, которая началась в Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надежда Матвеева рассказала об изменах своего экс-возлюбленного. По словам телеведущей, у нее были отношения на расстоянии с мужчиной из европейской страны.