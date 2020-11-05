Звезда трилогии 'Назад в будущее' чуть не стал инвалидом: у него обнаружили опухоль

Голливудский актер и звезда трилогии фильмов "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс признался, что в 2018 году у него обнаружили опухоль позвоночника, которая едва не сделала его инвалидом.

Как известно, уже 30 лет он борется с болезнью Паркинсона. Но опухоль для него оказалась намного страшнее, говорится в интервью "People".

Так, опухоль актера была доброкачественной, но она росла очень быстро, что доставляло невыносимую боль в теле. В результате врачи решили сделать Фоксу операцию, после которой он смог снова двигаться.

"Если бы мне не сделали операцию, то у меня был бы паралич. Опухоль сжимала спинной мозг, поэтому им пришлось быть очень осторожными, чтобы не нанести дальнейшего ущерба", – рассказал голливудская звезда.

После этого у Майкла начался долгий период реабилитации. Четыре месяца он заново учился ходить. После возвращения домой в день съемок нового фильма актер упал на кухне и получил тяжелый перелом руки.

"Это определенно было самое темное время моей жизни. Я прислонился к стене на кухне, ждал приезда скорой и думал, что хуже уже быть не может. Я понял, что не могу принять это с оптимизмом, не было никаких положительных сторон. Только сожаление и боль", – отметил он.

На сегодняшний день Фокс не оглядывается в прошлое, а смотрит в будущее с "оптимизмом 60-летнего мужчины".

"Я живу с болезнью Паркинсона, но моя жизнь сейчас спокойная, и я действительно хорошо провожу время. Люди мне не верят, но я люблю жизнь. Мне нравится быть со своей семьей. Мне нравится быть с женой Трейси. Мне нравится, что я не делаю бесполезных вещей, которые делал раньше, потому что у меня нет ни энергии, ни времени. Я благодарен за то, что прошел через суровое испытание, когда мне было за 50. Я наконец-то сообразил кое-что, и это не будет донимать меня в мои 70-80 лет", – добавил актер.

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