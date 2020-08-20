Звезда "Топ-модели по-украински" расстался с популярной блогершой

Участник первого сезона реалити "Топ-модель по-украински" Сергей Стоун расстался с блогершой Сашей Чистовой после трех лет отношений.

Парень признался, что год назад предал девушку. Она его простила, но со временем пара все чаще начала ссориться. Поэтому Саша решила завершить отношения, пишет пресс-служба Нового канала.

Саша Чистова и Сергей Стоун встречались три года Пресс-служба Нового канала

"Это была любовь с первого взгляда, с первого слова, с первого разговора о "помидорах"... Так, как я люблю Сашу, я не любил никого, и так сильно любить кого-то другого у меня не получится. Наш семейный досуг медленно убивали ссоры, ревность, игры. Говорят, если любишь, надо отпускать. Я не согласен с этими словами, но, если так будет лучше для Саши, пусть", – поделился своими переживанием Стоун.

Саша Чистова и Сергей Стоун Пресс-служба Нового канала

Чистова рассказала, что некоторый момент считала всех парней предателями. А тот, кто не изменяет, якобы просто не рассказывает об этом. Она жила с этой мыслью, пока один мужчина не убедил ее в обратном.

"Прошло время, и я старалась не думать об этом, продолжая отношения. Мы оба делали вид, будто ничего не произошло, но моментами, если честно, меня накрывало не по-детски. Сейчас все хорошо. Я благодарна ему за этот опыт, потому что чувствую, что стала сильнее", – призналась блогерша.

Пара рассталась из-за измены Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, участница третьего сезона реалити "Топ-модель по-украински" Юлия Биньковская по прозвищу "Клео" сообщила, что беременна первенцем.