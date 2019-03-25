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Звезда "Танців з зірками" взбудоражила пикантным снимком

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Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар порадовала поклонников пикантным снимком.

Она снялась для журнала о знаменитостях и путешествиях Сhance в образе соблазнительной Белоснежки, а фотографией поделилась на своей странице в Instagram.

"Современная Белоснежка со страниц Сhance magazine. Кого угостить яблочком?" – подписала она под снимком, на котором позирует в откровенном платье с корсетом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, и прозрачной юбкой, обнажающей ноги.

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Поклонники были в восторге от нового снимка Кухар. В сети заметили, что она очень красивая и идеально подходит для того, чтобы с нее писать картины.

"Какая красивая", "Вы божественная", "Белоснежка, которую мы заслужили, красотка", "Катюша, какая ты прекрасная! Хоть картину пиши", – написали восторженные поклонники.

Звезда "Танців з зірками" взбудоражила пикантным снимком
Звезда "Танців з зірками" взбудоражила пикантным снимком
Звезда "Танців з зірками" взбудоражила пикантным снимком

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кухар побаловала поклонников серией снимков, порассуждав об искусстве.

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Персона
Екатерина Кухар
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесфотосессияТанці з зірками
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