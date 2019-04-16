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Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото

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Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в полупрозрачном наряде из белых перьев, обнажив свои стройные ноги.

Снимок Кухар разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Фолловеры артистки восхитились ее образом и оставили десятки позитивных комментариев.

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

instagram.com/ekaterinakukhar_official

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"Божественно", "Красотка", "Как ангел", "Какая же вы красивая", "Просто королева", "Ах, какое крутое фото! Красотка", "Невероятная", "Очень нежно и красиво", - отметили поклонники Кухар.

Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото
Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото
Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото
Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото
Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кухар побаловала поклонников серией снимков, порассуждав об искусстве.

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