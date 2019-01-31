Звезда ''Танців з зірками'' сверкнула грудью на курорте: пикантные фото

Украинская певица, бывшая участница группы Nikita и звезда проекта "Танці з зірками" Анастасия Кумейко (Dj Nana) порадовала поклонников новым снимком с отдыха.

Артистка позировала на белоснежном песке на фоне океана в ярком купальнике, продемонстрировав грудь. Горячий снимок Nana опубликовала в Instagram.

"На солнце я загораю только пока фотографируюсь, а в воде могу просидеть хоть целый день. Особенно, если есть небольшие волны и надувной матрас", – подписала она под снимком.

Звезда также отметила, что быстро сгорает на солнце. "Несколько дней как креветка хожу", – отметила она.

Поклонники оценили загар Кумейко, а также восхитились видом, который запечатлен на фото.

"Настя, загораешь и плаваешь бывает без одежды?", "Такой вид", "Рыба золотая, у тебя в роду дельфины были?" – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кумейко показывала пикантное фото с отдыха в Таиланде, продемонстрировав подтянутую фигуру.

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