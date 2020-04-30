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30 апреля • обновлено в 10:44
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Звезда "Танців з зірками" пикантно станцевала с мужем в постели

2.3т
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Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов станцевали балетное па, лежа в постели.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Instagram Стоянов.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар

Александр Стоянов и Екатерина Кухар

Instagram @stoianov_aleksandr

Так, в ролике Екатерина и Александр сняли лишь свои ноги, которые синхронно двигаются в такт музыке. Примечательно, что таким видео супруги поздравили всех с Днем танца, который праздновали 29 апреля.

"Всех причастных и не очень поздравляю с Днем Танца! Мы все любим словить ритм и покуражиться под музыку, так пусть поводов танцевать у каждого будет больше. А пока мы можем себе позволить немного отдохнуть и это прекрасно!", – такой подписью сопроводил публикацию Стоянов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов провели первую фотосессию дочки для журнала.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Екатерина Кухар Александр Стоянов
Место
Украина
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