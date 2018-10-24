Звезда "Танців з зірками" обеспокоила сеть своей болезнью: подробности

Участница шоу "Танці з зірками", партнерша комика Игоря Ласточкина Илона Гвоздева заболела.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. "Я люблю свою работу так, что даже болеть некогда, но все же подскажите, что быстро и эффективно ставит на ноги ?!", - написала Гвоздева.

Поклонники Илоны в комментариях к посту пожелали ей скорейшего выздоровления и начали давать советы по устранению болезни: "Выздоравливай", "Здоровья тебе моя маленькая девочка", "Илоночка, отдохнуть тебе нужно", "Двойная доза витамина С, несколько дней", "Сон и чай с лимоном и медом. 7 дней режима и все готово ", - написали небезразличные.

Как сообщал OBOZREVATEL, участник шоу "Танцы со звездами", партнер певицы Мишель Андраде Женя Кот попал в больницу накануне нового эфира.