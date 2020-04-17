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17 апреля • обновлено в 05:26
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Звезда "Танців з зірками" Гвоздева показала пикантное фото без одежды

1.9т
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Хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем она позировала у зеркала в одном лишь полотенце. Соответствующий снимок Гвоздева опубликовала на своей странице в Instagram.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева

Фото: instagram/ilonagvozdeva

"С чистым четвергом. Пусть вода смоет все ваши беды и будут чистыми ваши помыслы!" – написала хореограф.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева

Фото: instagram/ilonagvozdeva

Отметим, что поклонники пришли в восторг он новой публикации знаменитости. Они засыпали ее комплиментами.

Звезда "Танців з зірками" показала пикантное фото без одежды
Звезда "Танців з зірками" показала пикантное фото без одежды
Звезда "Танців з зірками" показала пикантное фото без одежды
Звезда "Танців з зірками" показала пикантное фото без одежды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илона Гвоздева резко высказалась относительно развода телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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