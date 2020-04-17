Звезда "Танців з зірками" показала пикантное фото без одежды

Хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем она позировала у зеркала в одном лишь полотенце. Соответствующий снимок Гвоздева опубликовала на своей странице в Instagram.
Илона Гвоздева
Фото: instagram/ilonagvozdeva
"С чистым четвергом. Пусть вода смоет все ваши беды и будут чистыми ваши помыслы!" – написала хореограф.
Илона Гвоздева
Фото: instagram/ilonagvozdeva
Отметим, что поклонники пришли в восторг он новой публикации знаменитости. Они засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илона Гвоздева резко высказалась относительно развода телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко.
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