Звезда "Танців з зірками" показала пикантное фото без одежды

Хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем она позировала у зеркала в одном лишь полотенце. Соответствующий снимок Гвоздева опубликовала на своей странице в Instagram.

Илона Гвоздева Фото: instagram/ilonagvozdeva

"С чистым четвергом. Пусть вода смоет все ваши беды и будут чистыми ваши помыслы!" – написала хореограф.

Илона Гвоздева Фото: instagram/ilonagvozdeva

Отметим, что поклонники пришли в восторг он новой публикации знаменитости. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илона Гвоздева резко высказалась относительно развода телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко.

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