Звезда "Тайн Смолвиля" призналась в вербовке женщин в секс-рабство

Обвиняемая в вербовке женщин в секс-рабство американская актриса Эллисон Мэк, наиболее известная по ключевой роли в сериале "Тайны Смолвиля", признала свою вину.

Как сообщает BuzzFeedNews, на днях в суде Бруклина звезда подтвердила, что входила в руководство организации NXIVM и по меньшей мере в двух случаях получала деньги за принуждение женщин вступить в интимную связь с руководителем секс-культа Китом Раньером. Мэк также не стала отрицать шантаж и принуждение к труду.

"Я пришла к выводу, что должна нести полную ответственность за свои действия, поэтому признаю себя виновной", — заявила Мэк в зале суда.

Фото: buzzfeednews.com

Также Эллисон пояснила, что привлекло ее к NXIVM.

"Я присоединилась в NXIVM, чтобы найти цель. Действительно считала, что нашла людей, которые разделяют со мной мою веру. Думала, что Кит хочет помогать людям. Я ошиблась", — сказала актриса.

Фото: Associated Press

Отметим, что Эллисон признала вину по нескольким пунктам выдвинутого против нее обвинения, по каждому из которых ей грозит до 20 лет тюрьмы. Сам Раньер предстанет перед судом в конце апреля.

Фото: Associated Press

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в сексуальных домогательствах.

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