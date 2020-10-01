Звезда "Сватов" Саливанчук заразилась коронавирусом

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук,которая недавно второй раз стала мамой, заразилась коронавирусом.

Такой информацией 35-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. Она также рассказала о симптомах болезни, с которыми ей пришлось столкнуться.

"В мой дом пришел COVID-19. Как бы хотелось взять все болезни, положить в сумочку и отправить плыть куда-то далеко, как в сказке, за тридесятое королевство. Но, к сожалению, мы не в сказке... Итак, рассказываю. Сначала симптомы были у мужа – недомогание, температура 37,6 и ломота в теле. Сдал анализ, результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились температура – 39,8, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете, как это переживать кормящей маме?" – поделилась она.

Анна Саливанчук заразилась коронавирусом (Instagram Анны Саливанчук)

Также Саливанчук рассказала о том, как лечится, а также пожаловалась на медицину в стране.

"Вообщем, пока сбиваю температуру парацетомолом и ношпой, принимаю витамин С и Д, от горла –Декатилен! Наблюдаем, что будет дальше! Кстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить... Берегите себя и не болейте", – подытожила актриса.

Анна Саливанчук с мужем и сыном (Instagram Анны Саливанчук)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский певец, секс-символ эстрады и участник проекта "Танці з зірками" Олег Винник заболел коронавирусом. Его партнерша Алена Шоптенко также заразилась COVID-19.