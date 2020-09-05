Звезда "Сватов" Саливанчук впервые показала лицо новорожденного сына

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая на днях во второй раз стала мамой, впервые показала новорожденного сына.

На странице в Instagram звезда опубликовала трогательное фото с двумя сыновьями. На снимке позируют ее 5-летний сын Глеб и новорожденный малыш, имя которого актриса не называет.

"Ну, что ж, как сказал мой пятилетний сын Глеб — теперь нас в семье 4 члена. Когда я увидела своего старшего Глеба, на руках держа малыша, я не смогла удержать слезы. Глеб мне показался таким взрослым мужчиной по сравнению с нашим новым членом семьи", - писала в фотоблоге артистка.

Саливанчук показала лицо новорожденного сына.

Также Саливанчук рассказала, как старший сын отреагировал на появление нового члена семьи.

"Но когда мы все вместе приехали домой, а Глеб говорит: мама, ты пока вещи разбираешь, я посижу с братом. Честно, нет ничего прелестней, чем наблюдать как старший приносит ему свои игрушки, целует ему ножки и пытается прочитать сказку, как умеет. А потом подходит ко мне и говорит, мама, брату нужна твоя сися, а я пока подожду. Ты его покорми, а потом меня — это любовь с первого взгляда", - поделилась звезда.

Саливанчук рассказала, как старший сын отреагировал на появление младшего брата.

Отметим, что 1 сентября актриса Анна Саливанчук второй раз стала мамой, она родила сына. Процесс появления малыша на свет звезда показала в Instagram, чем удивила многих поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум 27 августа стали родителями. Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ".

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