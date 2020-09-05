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Звезда "Сватов" Саливанчук впервые показала лицо новорожденного сына

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Анна Саливанчук показала новорожденного сына

Актриса опубликовала фото двоих сыновей. Instagram Анна Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая на днях во второй раз стала мамой, впервые показала новорожденного сына.

На странице в Instagram звезда опубликовала трогательное фото с двумя сыновьями. На снимке позируют ее 5-летний сын Глеб и новорожденный малыш, имя которого актриса не называет.

"Ну, что ж, как сказал мой пятилетний сын Глеб — теперь нас в семье 4 члена. Когда я увидела своего старшего Глеба, на руках держа малыша, я не смогла удержать слезы. Глеб мне показался таким взрослым мужчиной по сравнению с нашим новым членом семьи", - писала в фотоблоге артистка.

Саливанчук показала лицо новорожденного сына.

Саливанчук показала лицо новорожденного сына.

Также Саливанчук рассказала, как старший сын отреагировал на появление нового члена семьи.

"Но когда мы все вместе приехали домой, а Глеб говорит: мама, ты пока вещи разбираешь, я посижу с братом. Честно, нет ничего прелестней, чем наблюдать как старший приносит ему свои игрушки, целует ему ножки и пытается прочитать сказку, как умеет. А потом подходит ко мне и говорит, мама, брату нужна твоя сися, а я пока подожду. Ты его покорми, а потом меня — это любовь с первого взгляда", - поделилась звезда.

Саливанчук рассказала, как старший сын отреагировал на появление младшего брата.

Саливанчук рассказала, как старший сын отреагировал на появление младшего брата.

Отметим, что 1 сентября актриса Анна Саливанчук второй раз стала мамой, она родила сына. Процесс появления малыша на свет звезда показала в Instagram, чем удивила многих поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум 27 августа стали родителями. Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ".

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