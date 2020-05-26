Звезда "Сватов" раскрыла подробности съемок нового сезона сериала

Звезда сериала "Сваты" актриса Инна Королева рассказала о съемках седьмой части ситкома. По словам звезды, в финальном сезоне ее героине выделили мало экранного времени.

В популярном сериале Королева исполняет роль Маши, дочери героя Ивана Будько. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По словам артистки, лично она на съемочную площадку сериала "Сваты" больше не вернется. Все сцены с ее участием уже сняты.

"Меня там будет мало", – поделилась актриса.

Также Королева рассказала о личной жизни. Она отметила, что ей уже 44 года, и на данный момент она в разводе. Старшей дочери артистки скоро исполнится 18 лет. Также у звезды сериала "Сваты" подрастает маленький сын.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.