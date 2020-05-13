Звезда "Сватов" Кошмал показала редкое фото с маленьким сыном

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые за долгое время опубликовала фото со своим годовалым сыном Мишей.

Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram в stories.

Анна Кошмал Instagram @smorkovkina

В кадре Кошмал сидит на детском велосипеде. При этом, ее маленький сын пытает отобрать его у мамы.

Анна Кошмал с сыном Instagram @smorkovkina

Примечательно, что Анна тщательно оберегает свою семью от публичности. В связи с этим в соцсети знаменитости практически нет семейных фотографий. Вместо этого, актриса часто радует поклонников личными фото, на которых позирует порой в довольно смелых нарядах.

Так, к примеру, недавно Кошмал опубликовала снимок в пиджаке, который надела на голое тело, и засветила соблазнительную грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото со своей тайной свадьбы. Торжество состоялось еще в 2019 году.

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