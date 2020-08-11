Звезда "Сватов" Кошмал показала редкое фото с двухлетним сыном

Юля Ухина Люди 10:06, 11.08.2020 Обновлено: 10:46, 11.08.2020

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые за долгое время поделилась фото со своим двухлетним сыном Мишей.

Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. "Мотыльки. Мой", – лаконично прокомментировала публикацию Кошмал.

Анна Кошмал с сыном (Instagram Анны Кошмал)

"Такие милые", "Красота", "Аня, какой же у вас милый сын", "Какой Миша большой стал. Анют, счастья и здоровья Мише, тебе и всей твоей семье", – написали поклонники.

Напомним, что Анна Кошмал тщательно оберегает свою семью от публичности. В связи с этим в соцсети знаменитости практически нет семейных фотографий. Вместо этого, актриса часто радует поклонников личными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото со своей тайной свадьбы. Торжество состоялось еще в 2019 году.

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