Звезда "Сватов" Кошмал показала редкое фото с двухлетним сыном

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые за долгое время поделилась фото со своим двухлетним сыном Мишей.

Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. "Мотыльки. Мой", – лаконично прокомментировала публикацию Кошмал.

Анна Кошмал с сыном (Instagram Анны Кошмал)

"Такие милые", "Красота", "Аня, какой же у вас милый сын", "Какой Миша большой стал. Анют, счастья и здоровья Мише, тебе и всей твоей семье", – написали поклонники.

Напомним, что Анна Кошмал тщательно оберегает свою семью от публичности. В связи с этим в соцсети знаменитости практически нет семейных фотографий. Вместо этого, актриса часто радует поклонников личными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото со своей тайной свадьбы. Торжество состоялось еще в 2019 году.