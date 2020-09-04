Звезда "Сватов" и "Слуги народа" похвасталась сексуальным телом в бикини

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала пикантное фото в бикини, чем привела в восторг фанатов.

25-летняя артистка сфотографировалась на пляже в Одессе – туда она отправилась на гастроли впервые с момента начала карантина в стране. Снимки Кошмал опубликовала на личной странице в Instagram.

25-летняя актриса показала тело в Бикин Instagram Анны Кошмал

"Одесса. Впервые за полгода выбрались с девчонками на гастроли. Как видите, не теряем времени зря..." – отметила Анна.

Кошмал похвасталась пляжными фото Instagram Анны Кошмал

Поклонники Анны Кошмал отметили в комментариях, что у девушки прекрасная фигура и подтянутое тело. За несколько часов с момента публикации снимок оценили лайками более 70 тысяч человек.

"Фото просто секс! Я в восторге, какая же ты красивая!" – отметили фанаты.

Фаны похвалили Кошмал Instagram Анны Кошмал

Поклонники написали комплименты Анне Кошмал Instagram Анны Кошмал

Актрису расхвалили фанаты Instagram Анны Кошмал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото со своей тайной свадьбы. Торжество состоялось еще в 2019 году. Позже она обнародовала редкое фото со своим двухлетним сыном.

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