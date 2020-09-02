Звезда "Сватов" и "Квартала" показала роды на видео: актриса стала мамой во второй раз

Актриса проектов студии "Квартал 95" Анна Саливанчук, которая известна по ролям в сериалах "Сваты" и "Однажды под Полтавой", родила второго ребенка 1 сентября.

Артистка сняла на камеру процесс родов и выложила ролик на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Саливанчук и ее супруг, продюсер"Квартала 95" Александр Божков стали родителями мальчика. Ребенок родился весом 3900 г и ростом 56 см.

В сериале "Сваты" Саливанчук сыграла певицу Геру Кадр из видео

"Мои роды. Ну все, наконец-то, я родила второго, здорового, красивого сына! Если честно, я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство... Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, но теперь я в это не верю", – рассказала Анна.

Актриса "Сватов" родила второго сына Instagram Анны Саливанчук

Актриса "Квартала" родила мальчика Instagram Анны Саливанчук

Саливанчук показала, как на свет появляется ее сын – ролик был снят в родильной зале и в палате роддома. Она также показала, как выглядит новорожденный малыш. На некоторых кадрах видео она оставила надпись: "Девчонки, не бойтесь рожать!".

Саливанчук из "Сватов" показала, как рожала ребенка Instagram Анны Саливанчук

Актриса "Квартала" показала свои роды на видео (скриншот) Instagram Анны Саливанчук

Сын актрисы и продюсера "Квартала" появился на свет 1 сентября Instagram Анны Саливанчук

Отметим, информация о том, что Анна и ее супруг Александр Божков ждут ребенка, появилась вначале июня. Анна и Александр также воспитывают 5-летнего сына Глеба. Саливанчук известна по ролям в сериалах "Сваты", "Байки Митяя", "Женских доктор-2", "Нюхач", "Однажды под Полтавой"и фильму "Свингеры".

Анна Саливанчук в сериале "Сваты" Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум 27 августа стали родителями. Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ".