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Звезда "Сватов" и "Квартала" показала роды на видео: актриса стала мамой во второй раз

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
1,7 т.
Анна Саливанчук родила сына 1 сентября

Анна Саливанчук родила сына 1 сентября . Коллаж

Актриса проектов студии "Квартал 95" Анна Саливанчук, которая известна по ролям в сериалах "Сваты" и "Однажды под Полтавой", родила второго ребенка 1 сентября.

Артистка сняла на камеру процесс родов и выложила ролик на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Саливанчук и ее супруг, продюсер"Квартала 95" Александр Божков стали родителями мальчика. Ребенок родился весом 3900 г и ростом 56 см.

В сериале "Сваты" Саливанчук сыграла певицу Геру

В сериале "Сваты" Саливанчук сыграла певицу Геру Кадр из видео

"Мои роды. Ну все, наконец-то, я родила второго, здорового, красивого сына! Если честно, я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство... Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, но теперь я в это не верю", – рассказала Анна.

Актриса "Сватов" родила второго сына

Актриса "Сватов" родила второго сына Instagram Анны Саливанчук

Актриса "Квартала" родила мальчика

Актриса "Квартала" родила мальчика Instagram Анны Саливанчук

Саливанчук показала, как на свет появляется ее сын – ролик был снят в родильной зале и в палате роддома. Она также показала, как выглядит новорожденный малыш. На некоторых кадрах видео она оставила надпись: "Девчонки, не бойтесь рожать!".

Саливанчук из "Сватов" показала, как рожала ребенка

Саливанчук из "Сватов" показала, как рожала ребенка Instagram Анны Саливанчук

Актриса "Квартала" показала свои роды на видео (скриншот)

Актриса "Квартала" показала свои роды на видео (скриншот) Instagram Анны Саливанчук

Сын актрисы и продюсера "Квартала" появился на свет 1 сентября

Сын актрисы и продюсера "Квартала" появился на свет 1 сентября Instagram Анны Саливанчук

Отметим, информация о том, что Анна и ее супруг Александр Божков ждут ребенка, появилась вначале июня. Анна и Александр также воспитывают 5-летнего сына Глеба. Саливанчук известна по ролям в сериалах "Сваты", "Байки Митяя", "Женских доктор-2", "Нюхач", "Однажды под Полтавой"и фильму "Свингеры".

Анна Саливанчук в сериале "Сваты"

Анна Саливанчук в сериале "Сваты" Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум 27 августа стали родителями. Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ".

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