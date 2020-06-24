Звезда "Сватов" Анна Кошмал раскрыла подробности съемок нового сезона сериала

Звезда сериала "Сваты" актриса Анна Кошмал рассказала о съемках седьмой части ситкома.

Так, по ее словам, никто из любимых персонажей не уходил из проекта, поэтому новый сезон сериала будет также интересным благодаря уже полюбившимся всем артистам. Соответствующее заявление Кошмал сделала в прямой трансляции на своей странице в Instagram.

"Будет ли седьмой сезон? Ну, наверное, будет. Если все очень сильно этого захотят, то он будет. Я думаю, что все этого хотят. И создатели хотят. И мы хотим. Все актеры очень любят этот проект. Никто от него не отказывался. Никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты", – сказала актриса.

Кадр из сериала "Сваты" (источник – today.ua)

Кошмал также добавила, что в седьмом сезоне будет 12 серий. И отметила, что эти эпизоды станут последними.

"Абсолютно все артисты порадуют вас новой историей. А вот когда он выйдет, я сказать пока точно не могу. Вот когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет. Будет 12 серий в "Сватах-7". Честное слово. Седьмой сезон будет последним", – заявила Кошмал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.