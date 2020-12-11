Звезда "Супер Топ-модель по-украински" – о жестком буллинге: возвращалась домой с синяками и врала, что упала

Участница реалити "Супер Топ-модель по-украински" ("Новый канал") Арина Любителева рассказала, как страдала в детстве от буллинга. Так, по словам девушки, в школе над ней регулярно издевались.

Она также отметила, что не рассчитывала на чью-то помощь в сложной ситуации и оставалась наедине со своими проблемами. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"В детстве у меня было много проблем со здоровьем. Это отражалось и на внешности. Я пережила жесткий буллинг. Мне всегда приходилось отстаивать свое мнение, я никогда не просила помощи у родителей. Никогда не говорила им, что на самом деле происходит в школе. Когда возвращалась домой с синяками, врала, что упала на физкультуре", – рассказала Любителева.

Арина Любителева в детстве. Пресс-служба Нового канала

Свои проблемы Арина, по ее словам, до сих пор решает без чьей-либо помощи. Как бы тяжело ей это не давалось.

"Несмотря на то, что мои бывшие парни были намного успешнее, чем я, они никогда не помогали мне в материальном плане. Я всегда могла рассчитывать только на себя. В 18 лет я – простая девушка из Кривого Рога – переехала в Нью-Йорк, вкалывала на трех работах. Иногда мне хочется почувствовать себя маленькой девочкой, которая не решает глобальные проблемы. Но я боюсь показать себя слабой и попросить помощи", – подытожила девушка.

Звезда модельного реалити Арина Любителева. Пресс-служба Нового канала

Отметим, Арина Любителева – одна из самых успешных участниц проекта "Супер Топ-модель по-украински". После первого участия в модельном реалити в 2015 году девушка добилась высот в моделинге: работала в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Токио, Гонконге, Милане, делала показы в Philipp Plein и Stella McCartny, снималась для обложки глянца Harper’s Bazar.

Участница СТМПУ Арина Любителева. Пресс-служба Нового канала

Также напомним, реалити "СТМПУ" выходит на "Новом канале" каждый понедельник, в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эксклюзивном интервью одна из участниц проекта – Саша Кугат – рассказала, почему решила уйти из шоу и почему ей не удалось пройти фотосессию, которая должна была стать ее сильным местом.