Звезда "Сумерек" рассказала о своей сексуальной ориентации и свиданиях с женщинами

Звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт призналась о желании скрыть свою бисексуальность.

Так, 30-летняя актриса дала откровенное интервью InStyle и снялась в фотосессии для обложки журнала. Знаменитость уже более года встречается со сценаристкой Дилан Майер. Она также вспомнила, что начала встречаться с женщинами в 21 год. Тогда ей не нравилось обсуждать свою сексуальную ориентацию (фото смотрите ниже).

"Когда я впервые пошла на встречу с девушкой, меня сразу же спросили, не лесбиянка ли я. Я чувствовала, что, возможно, были вещи, которые ранили людей, с которыми я была. Но мне не стыдно было стать открытой лесбиянкой, просто я не люблю публичность в этом вопросе", – призналась Стюарт.

Актриса также заявила, что скрывала свою ориентацию даже тогда, когда играла гомосексуальных персонажей. Однако она выбирала такие истории не зря. По ее мнению, так она демонстрировала зрителям те вещи, которые отстаивала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная голливудская певица Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность в 16 лет с Лиамом Хемсвортом, который впоследствии стал ее мужем. Однако к этому звезда имела сексуальные контакты с девушками.