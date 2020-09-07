Американский актер, звезда фильма "Стражи Галактики" Майкл Рукер рассказал, что переболел коронавирусом. По словам артиста, он поборол болезнь без лекарств и витаминов, полагаясь только на свой имунитет.

Такими подробностями Рукер поделился на личной странице в Facebook, отметив, что отказ от любых лекарств – его личное решение, а не заключение научного исследования.

"Посреди этой эпической битвы я пришел к выводу, что когда COVID-19 проникает в ваше тело, извне можно сделать не так уж и много. Настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне. Я решил не принимать никаких дополнительных лекарств, витаминов или добавок. Я чувствовал, что если бы моя иммунная система не была готова к этой битве, весь этот лишний материал только навредил бы мне, поскольку почки и печень могли бы серьезно пострадать... Но это мое личное мнение, точно не заключение какого-то научного исследования", – отметил актер.

Звезда "Стражей Галактики" рассказал, как победил коронавирус без лекарств. afisha.ru

Рукер также признался, что изо дня в день его самочувствие менялось, и порой он чувствовал себя "получеловеком", но все же его тело выиграло войну с COVID-19.

Майкл Рукер переболел коронавирусом (Facebook-аккаунт Майкла Рукера)

Также актер показал, как выглядит после преодоления коронавируса. Он подчеркнул, что одними из самых сложных испытаний были изоляция от семьи и друзей и отказ от "старой доброй пивной кружки".

Майкл рукер показал, как выглядит после преодоления коронавируса (Facebook-аккаунт Майкла Рукера)

Facebook-аккаунт Майкла Рукера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский блогер Илья Варламов заявлял, что переболел коронавирусом в легкой форме. Он делился подробностями лечения и перечислил нетипичные симптомы инфекции, с которыми столкнулся.